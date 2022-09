Het vraagteken Mathieu van der Poel: "Bij een hard WK zal hij tekortschieten"

Het parcours in Wollongong moet perfect binnen de mogelijkheden passen van Mathieu van der Poel.

Toch, vader Adrie van der Poel? "Als hij in orde is wel, ja", zei hij in Extra Time Koers.

"Hoe hij naar ginds vertrokken is? Het verschil met de Tour was gigantisch groot. Maar of hij klaar is om te strijden tegen renners die een heel jaar goed geweest zijn... Ik zeg van neen."

"Veel hangt af van het koersverloop. Is het parcours zwaar of niet zwaar? De renners maken het zwaar."

"Hij heeft er alles aan gedaan, maar of het genoeg is, weet ik niet."

Dirk De Wolf ziet geen ruimte voor twijfel. "Hij doet mee."

"Alle trainingen stonden op Strava. Tijdens die weken met "kleinere koersen" zoals Izegem en Geraardsbergen reed hij 's ochtends voor de koers al 80-90 kilometer. Zo deden wij dat vroeger ook voor een WK. Oldschool. Hij zal klaar zijn."