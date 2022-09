"Iedereen gelijk voor de wet: Van der Poel kreeg als topsporter geen voorkeursbehandeling"

Het is intussen breed uitgesmeerd: Mathieu van der Poel kreeg het de avond voor het WK aan de stok met enkele tienermeisjes die op zijn hoteldeur hadden gebonkt en de hele soap mondde uit in een aanklacht en een opgave op het WK.

Van der Poel, van wie het paspoort was afgenomen, zou normaal dinsdag voor de rechter verschijnen, maar de zaak werd een dag vervroegd.

"Zijn advocaat had door de reisplannen van Van der Poel gevraagd om de zaak sneller voor te brengen en de rechter heeft daar gehoor aan gegeven", duidt correspondente Eveline Masco in De Ochtend op Radio 1.

Van der Poel krijgt een boete van 1.500 dollar, iets meer dan 1.000 euro. Is dat een zware straf? "Het is geen riant bedrag, maar er is bij Van der Poel natuurlijk imagoschade."

"Anderzijds loopt ook het hotel schade op. Online zijn de reviews sinds het incident bijzonder negatief en je kunt wel vermoeden wie daar achter zit: fans van Van der Poel."

"Het argument van de rechter was dat hij het recht in eigen handen genomen heeft door zelf op de meisjes af te stappen. Volgens hem was de beveiliging van het hotel bellen een betere oplossing geweest."