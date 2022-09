WK eventing: België eindigt op achtste plek, goud voor Duitsland

Op het WK eventing moeten de landenteams hun kunnen tonen op verschillende disciplines. Na de dressuur waren de Belgen achtste, waarna ze zaterdag op de cross-country een plaatsje moesten toegeven.



In de afsluitende jumping bracht Verwimp het er met acht strafpunten het best vanaf. Donckers moest er 9,2 noteren, Vervaecke twaalf. De Liedekerke-Meier kwam niet meer in actie nadat ze zaterdag in de cross-country uitgesloten werd.



Individueel werd Donckers met 46,2 punten 26e, Verwimp met 46,4 punten 28e en Vervaecke met 59 punten 36e. De Britse Yasmin Ingham kroonde zich met de 11-jarige ruin Banzai du Loir tot wereldkampioen.



De Belgen kwamen met dit resultaat amper 1 plaatsje te kort om zich nu al te verzekeren van de Olympische Spelen in Parijs van 2024.