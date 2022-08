Belgische jumpingploeg geeft olympische kwalificatie weg op WK, "maar er komen nog kansen"

Gastland van de Spelen in 2024 Frankrijk meegerekend was een top 6-plaats op het WK vereist voor de jumpingploeg om zich meteen van de eerste keer te verzekeren van een olympisch ticket.

Dat lukte net niet. België belandde op de 7e plaats met 26.49 strafpunten, net achter Frankrijk (26.44 strafpunten).

Startcombinatie Nicola Philippaerts/Katanga van het Dingeshof had, net als in de eerste ronde van de teamkwalificatie, de tegenslag dat zij op de allerlaatste hindernis een balk afstootten.

Jos Verlooy/Igor hadden mentaal hun valpartij van de vorige dag nog niet verteerd en kwamen op 8 strafpunten uit.

Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus waren als enige wel op niveau en kregen maar 1 strafpunt achter hun naam wegens tijdsoverschrijding.

Het lot lag dus in handen van slotcombinatie Gregory Wathelet/Nevados S, maar het anders zo secure duo stootte nu drie balken af.

Zweden veroverde op indrukwekkende wijze de wereldtitel met slechts 7.69 strafpunten voor Nederland (19.31 strafpunten) en Engeland (22.66 strafpunten).

Sportief directeur Wendy Laeremans wou een dag later van geen paniek weten. Ze wijst op het technisch moeilijke parcours. "Er komen nog kansen genoeg en als we één balk minder laten vallen is het brons voor ons."

"Eind september ligt er in de Nations Cup-finale in Barcelona al een eerste ticket klaar voor een land dat zich nu niet heeft kunnen plaatsen. Op het EK volgend jaar in Milaan worden er nog eens drie verdeeld onder de dan nog niet geplaatste landen en uiteindelijk is er nog een laatste kans op de volgende Nations Cup-finale."

"De Verenigde Staten, Canada en Brazilië kunnen zich kwalificeren op de pan-Amerikaanse kampioenschappen en dus wordt de strijd gevoerd onder de Europese concurrenten."