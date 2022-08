Jérôme Guery kroont zich tot vicewereldkampioen jumping

Stijlrijk en foutloos, zo werkte Jérôme Guery zijn twee finalerondes vandaag af met zijn 16-jarige hengst Quel Homme de Hus.



Guery kwam als 3e uit de kwalificaties. In de finalerondes moest hij dus hopen dat zijn 2 Zweedse concurrenten Henrik von Eckermann en Jens Fredricson strafpunten verzamelden.

Fredricson ging in de fout, Von Eckermann niet. Dat betekent dat Guery met een zilveren plak aan de haal gaat. De wereldtitel is voor de Zweed Von Eckermann.

Jérôme Guery is nog maar de 3e Belg die het individuele WK-podium haalt. Jos Lansink veroverde in 2006 in Aken de wereldtitel met Cavalor Cumano, 4 jaar later deed Philippe Le Jeune hem dat voor in de VS met Vigo d'Arsouilles.