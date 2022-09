Drama voor Jay Vine: bergkoning moet Vuelta verlaten na zware val

De droom-Vuelta van Jay Vine heeft een abrupt einde gekregen. In de 18e etappe smakte de Australiër van Alpecin-Deceuninck met een pak anderen hard tegen de grond, waarna hij in zijn bergtrui moest opgeven. Ook Carlos Rodriguez, de 4e in de stand, en Mads Pedersen, leider in het puntenklassement, lagen erbij.