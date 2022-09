Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) won 2 ritten en was op weg om de bergtrui in deze Vuelta te winnen, tot hij vandaag viel. Sammy Neyrinck zocht de Australiër gisteren op om hem nog eens zijn uitzonderlijke verhaal tot profrenner te laten vertellen. Dankzij Zwift. "Mijn wedstrijdgewicht was 69 kg, maar ik ben toen 3 kg vermagerd. Want het computerprogramma is gebaseerd op wattage per kilogram. Ik behaalde uiteindelijk een gemiddeld vermogen van 420." Bekijk hieronder de reportage.