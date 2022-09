Tim Merlier over mislukte sprints: "Duidelijk dat lead-out niet op punt staat"

Tim Merlier bolde gisteren met een pruillip over de finish. Hij eindigde bij een zeldzame sprintkans 3e.

Gisteren reed Merlier na zijn 3e gerateerde sprint de media voorbij, vandaag gaf hij wel tekst en uitleg.

"Wat er misliep? Vanalles. We zaten allemaal verspreid, nooit bij elkaar. Ik moest van te ver aangaan. Mijn waardes waren goed, maar niet genoeg voor de winst", vertelde de kopman van Alpecin-Deceuninck.

"Ik zat gewoon te ver en mijn ploegmaats vonden mij ook niet, dus ja."

Is de lead-out dan niet goed genoeg? "Dat die niet op punt staat, is duidelijk. Maar we blijven proberen."

Hoe krijgt Merlier zijn treintje dan toch nog op de rails? "We moeten het misschien proberen met een andere tactiek: uitgaan van eigen sterkte en niet focussen op andere ploegen."

"We hebben de power in onze ploeg om me te brengen. Misschien moeten we het zo eens proberen."