Xandro Meurisse begraaft zijn ambities niet: "Ik kan er nog meer uithalen"

Xandro Meurisse eindigde dit voorjaar 2e in een etappe in Tirreno-Adriatico en 3e in de GP Industria, maar de uitschieter ontbreekt voorlopig.

"Het is de bedoeling om voor een rit te gaan in de Vuelta", zegt hij over zijn ambities. "Voor mezelf, maar ook voor de ploeg. Dan zouden we 6 grote rondes na elkaar een rit gewonnen hebben."

"Het wordt ook tijd om te proberen een rit te winnen in een grote ronde", klinkt het over zijn status. "Maar dan moet alles samenvallen vanuit een ontsnapping. Die mannen in het peloton zijn een klasse apart."

Meurisse zette zichzelf op de kaart bij Wanty, maar lijkt een beetje weg te deemsteren bij Alpecin-Deceuninck. Of is dat een vertekend beeld?

"Ik heb 2 jaar geleden die keuze (voor een overstap) gemaakt omdat ik graag werk voor iemand. Ik kan hier mijn job doen en ik krijg hier ook kansen. Maar het valt misschien minder op door mijn dienende rol."

"Bij Wanty kon ik meer afwachtend koersen en prijzen meenemen, maar het is belangrijk dat mijn werk binnen de ploeg opvalt. Ze zijn dankbaar, anders had ik niet mogen verlengen tot en met 2025."

"Ik heb nog niet alles gezien in de koers. De ploeg is er net als mij van overtuigd dat we er nog meer kunnen uithalen."