Van Denemarken over Utrecht naar de Vuelta: de rollercoaster van Floris De Tier

Tim Merlier greep afgelopen weekend naast een ritzege, maar aan de instelling en toewijding van Floris De Tier lag dat alleszins niet.

De Tier was begin vorige week opgestapt in de Ronde van Denemarken en sleurde ginds aan de kop van het peloton voor Jasper Philipsen.

Maar nadat Oscar Riesebeek een dag voor de openingstijdrit van de Vuelta gevallen was, werd De Tier van zijn fiets geplukt en werd er in 7 haasten een ticket naar Nederland geboekt.

"Het was wel een rollercoaster", vertelt De Tier. "Donderdag moest ik in de Ronde van Denemarken stoppen om vrijdag om 6 uur de vlucht te nemen naar Schiphol en in de namiddag een ploegentijdrit te rijden. Dat is toch wel speciaal."

"Ik ben blij dat ik erbij ben", vertelt hij verder. "Ik heb natuurlijk al een paar dagen in de benen in de Ronde van Denemarken. Ik probeer er niet aan te denken. Ik bekijk dag per dag en zie wat de ploeg mij als opdracht meegeeft."