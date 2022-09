Union 2.0 in Berlijn: Anti-establishment, indrukwekkende staantribunes en Zwitserse Mazzu

Supporters van Union die donderdag meereizen voor het eerste duel van hun club in de Europa League komen in Oost-Berlijn misschien wel in hun ultieme droomwereld terecht. Union Berlijn is de overtreffende trap van Union Saint-Gilloise.

Revelatie in Bundesliga met direct voetbal in 3-5-2

"Het stadion hier is cool, de fans zijn cool, deze club is cool en de trainer is cool." Geen klein compliment. Zeker niet als die woorden komen van de trainer van de tegenstander. En die trainer zelf beschouwd wordt als een van de beste en coolste ter wereld. De uitspraken diende ook niet als doekje voor het bloeden omdat Bayern net Union Berlijn verpletterd had. Neen, eigenlijk was trainer Julian Nagelsmann misnoegd om de prestatie van zijn eigen Bayern München toen hij ze afgelopen zaterdag uitsprak. Bayern was niet verder geraakt dan 1-1 in een zonovergoten Berlijn (zie video). "Ze hebben exact getoond wat hen zo goed maakt en waarom ze zoveel respect krijgen in de Bundesliga", was wat Thomas Muller te vertellen had. "Ik ben een fan van Union." Na vijf speeldagen is Union Berlijn samen met Freiburg dé revelatie van de Bundesliga. Freiburg staat op kop in de stand met een punt meer dan de hoofdstedelingen, maar het gelijkspel tegen Bayern, de zege tegen Leipzig en de 1-6-overwinning tegen Schalke 04 van Union hebben in Duitsland meer indruk gemaakt.

De manier waarop Union Berlijn door de Bundesliga raast, doet een belletje rinkelen in het Dudenpark. Zeker aan de tijd toen Felice Mazzu daar nog rondliep. In een 3-5-2-systeem speelt Union Berlijn direct en agressief voetbal. Bij balverlies kan de tegenstander heel snel een of twee Union-spelers op zijn huid verwachten en in balbezit wordt niet getwijfeld om meteen diep te spelen richting Sheraldo Becker, de pijlsnelle topschutter van Union Berlijn (en de Bundesliga) met 5 goals in 5 matchen.

Urs Fischer: de Zwitserse Felice Mazzu

Trainer Urs Fischer wordt in Oost-Berlijn op handen gedragen. De Zwitser is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Union Berlijn. Niet alleen zijn voetbal, maar ook zijn parcours doet aan iemand denken. Fischer werd trainer van Union Berlijn in het seizoen 2018-2019. In zijn eerste seizoen zorgde hij meteen voor de promotie naar de hoogste klasse dankzij een derde plaats in de tweede klasse en winst in de barrageduels tegen Stuttgart. Hij bracht ook Europees voetbal terug voor Union Berlijn dankzij een vijfde plaats vorig seizoen en een zevende het seizoen daarvoor. Kan Union onder Fischer dit seizoen het de traditionele titelkandidaten moeilijk maken?

De fans: vurig, uit alle windstreken en links

In het Joseph Marienstadion in Vorst hangt bij thuiswedstrijden het spandoek "Love Football, Hate Racism." Het spandoek kan perfect mee naar het An der Alten Försterei-stadion van Union Berlijn. Het zou er op applaus onthaald worden. Union is een club uit het Oosten van Berlijn en onder zijn huidige naam bestaat het sinds 1966. De Koude Oorlog woedde volop, Berlijn was verdeeld in oost en west door een muur en politiek was nergens veraf. Union was een ploeg van arbeiders, die moest opboksen tegen de staatsteams van het Sovjet-regime. De club en zijn fans staan bekend als anti-establishment en links. Manager Oliver Ruhnert is lid van de linkse politieke partij "Die Linke" en de club is van de fans dankzij de Duitse 50+1-regel (fans hebben 50 procent van de stemmen + 1 stem volgens de statuten). Die fans hebben tegenwoordig wel te maken met hetzelfde probleem als de fans die naar het Dudenpark afzakken. Union Berlijn trekt door zijn succes fans aan uit heel Duitsland en zelfs het buitenland. Tickets kopen is moeilijk geworden en soms leidt het succes zelfs tot spanningen tussen de oude en de vele nieuwe fans.

Transferpolitiek: Bestuur zoekt spelers, trainer probeert ze beter te maken

De recordtransfer van Union Berlijn is een oude bekende: Taiwo Awoniyi (foto). De Nigeriaanse spits - 25 jaar ondertussen - die u nog kan kennen van een seizoen bij Moeskroen en een half jaar bij AA Gent. Union Berlin betaalde vorige zomer 8,5 miljoen euro voor de aanvaller. Het Belgische Union betaalde deze zomer een record van 2 miljoen voor aanvaller Victor Boniface. Toegegeven, een groot verschil, maar de Bundesliga is de Jupiler Pro League niet. Toch is de redenering achter transfers dezelfde. Het bestuur zoekt spelers. Trainer Fischer moet ze beter maken. En dat lukt aardig. Awoniyi vertrok deze zomer voor 20,5 miljoen naar Nottingham Forest. Vorige zomer werd Max Kruse (gratis gehaald) verkocht aan Wolfsburg voor 5 miljoen en Marvin Friedrich werd met 3 miljoen winst verkocht aan Mönchengladbach. Zouden ze in Brussel neen zeggen tegen 15 goals van Boniface dit seizoen om hem dan na een jaar al te verkopen voor 2,5 keer zijn aankoopprijs?

Het stadion: indrukwekkende staantribunes