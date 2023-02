Ook stadiondossier van Union zit muurvast: "We worden telkens wandelen gestuurd"

"Minister-president Rudi Vervoort (PS) en ik nemen over en zullen besprekingen organiseren tussen de gemeente Vorst, de club Union en het Gewest om tot een goede oplossing voor het stadion te komen", reageert Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) op Twitter.

"De club is vooral ontzet over de motivering van de weigering", zo meldt de Belgische vicekampioen op zijn website. Union vraagt een tussenkomst van de Brusselse gewestregering.

De Bemptsite in Vorst moet de locatie voor een nieuw stadion worden, maar het schepencollege van Vorst heeft een negatief advies geformuleerd.

Union blinkt uit in het charmante Dudenpark, maar de nummer 2 in de Jupiler Pro League is ambitieus en wil een nieuw stadion bouwen, ook al omdat het Joseph Marienstadion niet voldoet aan de eisen voor Europees voetbal.

"Destructieve houding"

Volgens Union verwijst het schepencollege naar een hotel dat niet in de plannen zit. "Die plannen werden nochtans uitvoerig toegelicht op een speciaal bijeengeroepen commissie."

"In hun motivering spreekt het gemeentebestuur van Vorst zich uit over de stedenbouwkundige criteria van het stadionproject, terwijl de eindbeslissing in dat verband een bevoegdheid van het Brusselse Gewest betreft."

"Verder wordt onze club ook verantwoordelijk geacht voor het zoeken naar oplossingen voor de zonevreemde activiteiten die de gemeente Vorst momenteel op de site uitvoert. Union SG trekt nu dus aan de alarmbel en vraagt de Brusselse regering zo snel mogelijk op te treden in dit dossier van het stadionproject aan de Brits Tweedelegerlaan (Bempt)."

"Al meer dan vier jaar proberen we via constructief overleg een oplossing te zoeken voor de stadionproblematiek die het voortbestaan van onze club in gedrang brengt", zegt CEO Philippe Bormans.

"De Bemptsite bevindt zich volgens het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in de correcte sport- en recreatiezone voor de bouw van een voetbalstadion, de financiering van dit uiterst ecologische stadion is volledig rond én de mobiliteit rond dit project kent zijn gelijke niet met eender welk stadion in België."

"Toch worden we telkens door de lokale bestuurspartijen Ecolo/Groen en PS wandelen gestuurd. Ze erkennen het probleem op de huidige site niet, zadelen ons ondertussen op met een extra taks, die trouwens in het leven geroepen werd bij de promotie van de club naar 1A, en nemen telkens een destructieve houding aan."

De Brusselse traditieclub meldt nog dat dit punt volgende week dinsdagavond behandeld wordt op de gemeenteraad, maar dat de club geen uitnodiging ontving.