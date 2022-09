Extra Time: "Amadou Onana heeft de energie die op het hoogste niveau the next level betekent"

Zijn transferprijs deed in de zomer sommige mensen nog fronsen, maar sindsdien speelde Amadou Onana in elke competitiewedstrijd tot nu toe voor Everton en de laatste drie competitiematchen stond hij telkens in de basis.

Tijdens de derby tegen Liverpool excelleerde hij en dat was ook te merken in de statistieken achteraf: meeste duels gewonnen, meeste kopduels ook, meeste ballen veroverd, en hoogste accuraatheid in de passing.

Daarom solliciteert Onana voor een ticket naar Qatar. Peter Vandenbempt hoopt dat hij dat ticket krijgt van Roberto Martinez. "We weten dat het moeilijk is om in de groep van Martinez door te dringen, want de bondscoach is nogal conservatief in zijn keuzes", houdt Vandenbempt wel nog een slag om de arm.

"Er zijn toch een aantal dingen die op verandering wijzen", is Filip Joos hoopvol. "Romeo Lavia die het goed doet. Onana doet het minstens even goed, want die was tegen Liverpool heel erg goed. En tegelijk speelt Axel Witsel centraal achterin bij Atletico."

"Bij Dortmund dacht de trainer al dat Witsel beter een rij lager speelde en nu denkt Diego Simeone (bij Atletico), toch niet de minste, hetzelfde", gaat Joos voort.