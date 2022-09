België moet in alles-of-nietsmatch optornen tegen de op één na beste speler op dit EK

Bulgarije in 3 cijfers

De nummer 52 van de wereld

In de voorrondes kon Bulgarije zich maar met de hakken over de sloot plaatsen voor het EK in een poule met Bosnië, Griekenland en Letland. Met 2 zeges in 6 wedstrijden deed Bulgarije nipt beter dan Letland, dat verschillende wedstrijden met miniem verschil verloor, onder meer de cruciale thuismatch tegen Bulgarije: 65-66.

Vicetopschutter en beste rebounder op dit EK

Elf jaar was het geleden dat Bulgarije zich nog eens kon plaatsen voor een groot toernooi, maar op dit EK zijn ze er voor het eerst sinds 2011 dus nog eens bij.



De Bulgaren konden tot nog toe slechts 1 keer winnen dit toernooi - ze versloegen gisteren gastland Georgië - maar hebben net als België een duidelijke opdracht: bij winst wacht een ticket voor de volgende ronde.



Net als de Belgian Lions doet Bulgarije het op dit WK zonder NBA-spelers, maar de Bulgaren kunnen wel rekenen op de genaturaliseerde Amerikaan Dee Bost. Bost verdedigt al sinds 2016 de kleuren van Bulgarije. In de eerste 3 matchen was hij wisselvallig, maar gisteren ontplofte hij met 33 punten, waarvan 9 driepunters.



De grote ster van de Bulgaarse selectie is power forward Aleksandar "Sasha" Vezenkov. De 27-jarige linkspoot van 2,06 meter loodste dit seizoen de Griekse topclub Olympiakos naar de titel in eigen land, was de topschutter én de MVP in de Griekse competitie en werd verkozen bij de beste 5 spelers in de EuroLeague.

Die lijn trekt hij gewoon door op dit EK, want Vezenkov is bezig aan een ijzersterk toernooi. Met gemiddeld 27 punten per match doet alleen NBA-ster Giannis Antetokounmpo beter en met 12 rebounds per wedstrijd is hij de beste rebounder dit EK. Na Antetokounmpo is Vezenkov qua statistieken tot nog toe misschien wel de beste man op dit EK.