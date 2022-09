Volgende tegenstander van België dreigt EK te verlaten: "Speler aangevallen in catacomben"

De match tussen Turkije en gastland Georgië in de Georgische hoofdstad Tbilisi was er gisteren een op het scherp van de snee. Tijdens de wedstrijd werden de Turk Furkan Korkmaz en de Georgiër Duda Sanadze uitgesloten na een opstootje.



Ook de Turkse bondscoach Ergin Ataman werd in de slotfase van de wedstrijd wandelen gestuurd nadat hij in de 2e verlenging een van de scheidsrechters belaagd had. Georgië won uiteindelijk met 88-83, maar het lijkt erop dat de match nog een staartje zal krijgen.



Na afloop claimde de Turkse bondsvoorzitter Omer Onan dat Korkmaz na zijn uitsluiting aangevallen is in de catacomben van de Tbilisi Arena. "Door enkele spelers van Georgië die niet op het wedstrijdblad zaten, samen met de uitgesloten speler (Sanadze, red) en de Georgische politie", aldus Onan.

Wij willen alle camerabeelden van de tunnel zien, van de eerste tot de laatste minuut. Als we die beelden niet mogen bekijken, zullen we dit toernooi verlaten. Turkse bondsvoorzitter Omer Onan

"Een speler die uitgesloten wordt en vervolgens aangevallen wordt op weg naar de kleedkamer, dat is ontoelaatbaar. Na de wedstrijd heeft een 30-tal politiemensen ook de confrontatie opgezocht met ons." "Ik eis dat de FIBA actie onderneemt. Wij willen alle camerabeelden van de tunnel zien, van de eerste tot de laatste minuut. Als we die beelden niet mogen bekijken, zullen we dit toernooi verlaten", sprak Onan dreigende taal.



Ook assistent-coach Hakan Demir sprak schande op de persconferentie. "We zijn hier gekomen om te basketballen, maar naast het veld heeft zich een schandaal afgespeeld. Dit had niks met sport te maken. We zijn helemaal ontdaan van de slappe veiligheidsmaatregelen die we hier vandaag gezien hebben."

22 verdwenen seconden

Komt er nog eens bovenop: Turkije heeft protest aangetekend tegen de uitslag van de match omdat de wedstrijdklok tijdens het opstootje met Korkmaz bleef doorlopen. Zo tikten liefst 22 seconden weg. "De wedstrijd was vandaag 22 seconden korter", reageerde assistent-coach Demir. "Het feit dat het niet slechts 1 of 2 seconden was, maar wel 22, doet ons vermoeden dat het niet zomaar een vergissing was." De internationale basketbalfederatie FIBA heeft voorlopig nog niet gereageerd op de beschuldigingen van Turkije, noch op het protest dat de Turken aangetekend hebben over de wedstrijdklok.