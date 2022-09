De nieuwe pagina in het blunderboek van Ferrari: slechts 3 banden bij pitstop van Sainz

Carlos Sainz: "Alles wat kon mislopen, is misgelopen"

De GP van Nederland was een race om snel te vergeten voor Carlos Sainz. De Spanjaard van Ferrari maakte als derde zijn eerste pitstop, maar die pitstop liep helemaal verkeerd en duurde maar liefst 12 seconden.

Bij Ferrari hadden ze maar 3 nieuwe banden klaargelegd, de linkerachterband moest nog uit de garage gehaald worden. Om het nog erger te maken reed Sergio Perez enkele seconden later op een achtergelaten pneumatisch wielpistool van Ferrari.

Bij zijn tweede pitstop kreeg Sainz nog 5 seconden straftijd omdat hij op een onveilige manier weer was gestart. "Alles wat kon mislopen, is misgelopen. We waren voortdurend op de verkeerde plaats op het verkeerde moment", zuchtte Sainz. "Het was een heel slechte dag."

Ex-wereldkampioen Nico Rosberg was niet mals in zijn commentaar. "Het was een geplande pitstop en er was een band te kort. Ze moeten of hun manier van werken fundamenteel veranderen of ze moeten veranderingen doorvoeren bij het personeel."