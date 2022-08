Algemeen directeur Spa Grand Prix: "Getoond tot wat GP F1 van België in staat is"

"Volgens sommigen was het een van de beste, zo niet de beste sinds jaren. Ik wil alle betrokkenen bedanken omdat we wilden laten zien tot wat we in staat waren. "

"De balans is uiterst positief", opende Maes. "Iedereen is blij, van de toeschouwers tot alle belanghebbenden en het Formule 1 Management.' "We hebben felicitaties ontvangen van Stefano Domenicali (president en CEO van de F1, red.). Ik ben een nogal gereserveerd persoon, maar ik denk dat ik kan zeggen dat we een zeer goede GP hadden."

De grote menigte zorgde wel voor heel wat verkeershinder na afloop van het evenement: "Het circuit is niet omringd door 6 autosnelwegen direct aan de uitgang, dus het is natuurlijk moeilijk."



"Bovendien waren er 2 ongevallen die ongeveer 45 minuten aan de verkeerstijd toevoegden", zei Maes.



"Desondanks wil ik de zeer goede samenwerking met de federale politie benadrukken. We kregen ook feedback van mensen die de toegang tot het circuit gemakkelijker vonden dan in voorgaande jaren."



Hoewel de toekomst van de GP voor volgend jaar verzekerd is, kijkt Vanessa Maes ook naar de langere termijn en onderstreept ze de moeilijkheden om een plaats op de volgende kalender te bemachtigen.



"We zullen stap voor stap te werk gaan. Het contract is bevestigd voor 2023, maar we kijken ook op lange termijn. Het was erg moeilijk om dit contract voor 2023 binnen te halen omdat de plaatsen duur zijn. Maar van de GP's die einde contract waren, zijn wij de eerste die opnieuw hebben getekend."



Het is nog even wachten op de datum van de GP van België in 2023. Daar zal de komende weken een beslissing over komen.