Lorin Parys kondigt overleg aan met supporters na kalender-kritiek: "Samen op zoek naar oplossing"

Jupiler Pro League-CEO Lorin Parys heeft vandaag een open brief geschreven aan de supporters naar aanleiding van de aanhoudende kritiek over de speelmomenten. Naast uitleg over de keuzes dit seizoen, kondigde Parys een vergadering met de nationale supportersfederatie Belgian Supporters aan.

"Ons voetbal is van ons allemaal, supporters, spelers, clubs en partners. We delen dezelfde passie en hetzelfde vuur voor ons favoriete spelletje", aldus Parys. "We begrijpen dat de speelmomenten van onze competities voor vragen en bezorgdheden zorgen, en soms zelfs voor onvrede."

"Het is immers niet eenvoudig om op korte termijn bussen voor bezoekende supporters in te leggen of persoonlijke kalenders aan te passen."