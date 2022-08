KV Oostende niet te spreken over duels op zondagavond: "Zo worden fans weggejaagd"

Om rekening te kunnen houden met de duels van de Belgische clubs die dit seizoen actief zijn in Europa, werden de precieze starturen van speeldagen 8 tot 16 van de Jupiler Pro League pas gisteren bekendgemaakt.

Bij KV Oostende schrokken ze zich een bult toen ze zagen dat ze op 16 oktober, 23 oktober en 6 november drie thuiswedstrijden na elkaar moeten afwerken op zondagavond om 21 uur.

"Dat late aanvangsuur zorgt niet enkel voor minder volk in het stadion, maar zorgt er al helemaal voor dat mensen na de wedstrijd meteen huiswaarts trekken", foetert de kustploeg in een open brief.

"Maandag is voor de meeste mensen een werkdag … om nog maar te zwijgen over de kinderen die op maandag naar school moeten. Zij mogen al helemaal een kruis maken over een zondagavondwedstrijd."

"En dit dus drie keer na elkaar … We zijn trouwens verplicht om op elke wedstrijd ballenjongens of -meisjes in te schakelen. Ook al geen evidentie op een zondagavond. En wat met de bezoekende fans? Die staan waarschijnlijk ook te springen om een busverplaatsing te maken op zondagavond."

"Het zondagavondvoetbal – en dan vooral het late aanvangsuur om 21u – druist in tegen het familiale aspect van een voetbalwedstrijd. Hier is niemand bij gebaat lijkt ons, ook niet de televisiekijkers."