Geen EK, wel nieuwe werkgever: Belgian Lion Quentin Serron opgevist door Limburg United

Quentin Serron viel aan de vooravond van het EK uit de boot bij de Belgian Lions, maar een dag later is er dus wel positief nieuws voor de shooting guard. Bekerwinnaar Limburg United rekent de komende 3 jaar op de ervaring van Serron.



Voor de 32-jarige Belg is het een terugkeer naar eigen land na heel wat avonturen in het buitenland. Nadat hij in 2016 bij Oostende werd verkozen tot Belgische Speler van het Jaar speelde Serron onder meer bij Gravelines en Straatsburg in Frankrijk en voor het Spaanse Bilbao.



Afgelopen seizoen was Serron opnieuw aan de slag in Frankrijk. Bij Boulazac was hij gemiddeld goed voor 8,5 punten per wedstrijd.



"Serron staat bekend als een ijzersterke verdediger met een sterk perimeter game. Met zijn komst creëren we binnen de kern van Limburg United een goede mix tussen ervaring en jeugdig talent", klinkt het op de website van de bekerwinnaar.



Opvallend: Limburg United trekt komend seizoen meer dan ooit de Belgische kaart. Tien van de 12 kernspelers zijn Belg. Eerder haalde het met Maxime De Zeeuw nog al een Belgian Lion uit het buitenland weer naar België. Met de Amerikanen Cliff Hammonds en Alex Stein heeft de club slechts 2 buitenlanders in dienst.