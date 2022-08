Een bocht van 180 graden: waarom sluit de transfermarkt in België pas op 6 september?

Tot vorige zomer was het simpel om te onthouden. De Belgische transfermarkt sloot op 31 augustus (vandaag dus) om 23.59u. Dit seizoen kunnen Belgische clubs transfers doen tot 6 september en dat is het gevolg van het voetbalschandaal en een bocht van 180° binnen de Pro League.

Eredivisie: transfermarkt sluit op 31 augustus 23.59u

Bundesliga: transfermarkt sluit op 1 september 18u

Ligue 1: transfermarkt sluit op 1 september om 23u Premier League en Primera Division: transfermarkt sluit op 1 september 23.59u (Belgische tijd)

Belgische transfermarkt sluit op 6 september 23.59u.

Voetbalbestuurders in Europa moeten er tegenwoordig hun hoofd bij houden als ze op de valreep nog een speler willen kopen of verkopen aan of uit een ander Europees land. De exacte dag en het exacte uur dat de markt voor voetballers sluit, varieert tegenwoordig sterk van land tot land, maar België wijkt wel erg af van onze buurlanden. Onze profclubs kunnen nog tot 6 september transfers doen. Daarmee hebben we voor dezelfde datum gekozen als bv. Slovakije, Bulgarije en Noord-Macedonië. In Rusland of Turkije sluit de markt zelfs pas op 8 september.

Een bocht van 180 graden vorige zomer

Het is voor het eerst dat de Belgische zomertransferperiode open is tot 6 september. Vorig jaar sloot de markt in België nog gewoon op 31 augustus. De beslissing om dat te veranderen werd vorige zomer genomen door de Raad van Bestuur van de Pro League. Nochtans toonden de Pro League en heel wat clubbestuurders zich in het verleden fan van een kortere transferperiode, waarbij de markt sluit op het moment dat de competitie begint. Vorige zomer maakte de Pro League een bocht van 180 graden. En daar zijn twee belangrijke redenen voor.

Antiwitwaswet

Het was in de eerste plaats bijna van moeten voor de Pro League. Er was namelijk een juridische reden voor. Het Belgisch voetbal valt sinds vorige zomer onder de antiwitwaswet, een gevolg van de malafide praktijken die naar boven kwamen toen het voetbalschandaal uitbrak eind 2018. De antiwitwaswet bestaat al sinds 2017 en legt strenge regels op om witwaspraktijken en crimineel geld een halt toe te roepen. Onder meer de vastgoed- en diamantsector en ook voetbalmakelaars vallen er onder. Voetbalclubs moeten sinds vorige zomer zelf goed nagaan met wie ze zaken doen en of het geld dat ze binnenkrijgen zuiver is. Als transfers verdacht zijn of er verdacht geld bij betrokken is, moeten ze dat aangeven. Clubs en makelaars die in verband worden gebracht met crimineel geld riskeren geldboetes tot boven 1 miljoen euro en zelfs celstraffen. Die controles kosten de clubs natuurlijk wel extra tijd. Tijd die er niet is als je net voor 1 september nog een transfer wil realiseren. Daarom besloot de Pro League de club extra tijd te geven en de deadline te verleggen naar 6 september.

Concurrentieel voordeel