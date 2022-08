Thierry Henry koopt aandelen van Italiaanse tweedeklasser Como

"Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn leven," zei Thierry Henry bij de bekendmaking van zijn nieuwe rol bij Como op een persconferentie. "Ik weet hoeveel mensen hier van voetbal houden. Toeristen komen om de stad te bezoeken. Iedereen kent het meer en de mooie natuur, maar nu wil ik dat ze ook over de voetbalclub Como praten."

De voorzitter van de Italiaanse club is Dennis Wise, een voormalig aanvoerder van Chelsea (1990-2001). Hij weigerde de rol van Henry bij de club bekend te maken en antwoordde amper op de vraag voor welk bedrag de Fransman aandeelhouder werd. "Thierry is een aandeelhouder, dat is alles wat ik kan zeggen."

Henry is niet de enige bekende investeerder. Ook Cesc Fabregas, de 35-jarige Spanjaard, heeft aandelen. Hij kwam in de zomer over van Monaco en werd naast aandeelhouder ook speler bij de ploeg. Hij tekende een contract voor twee jaar.

Como is voor het grootste deel in het bezit van de Indonesische tabaksgigant Djarum en speelt sinds 2003 niet meer in de Serie A. De voorbije jaren klom de ploeg op van de vierde divisie in 2017 naar de Serie B, waar ze vorig jaar als dertiende eindigden.

Wise maakte ook duidelijk dat de club het bereiken van de Serie A ziet "als een doel op lange termijn."