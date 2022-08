Lothar Matthäus schenkt truitje dat hij ruilde met Maradona in WK-finale 1986 aan Argentijns museum

Enkele maanden geleden kwam nog in het nieuws dat de Engelsman Steve Hodge het shirt van Diego Maradona, dat hij had bemachtigd na de kwartfinale van het WK 1986, had geveild voor zo'n 9 miljoen dollar. Lothar Matthäus, niet altijd de meest sympathieke speler op het veld, doet het op een andere manier.

Matthäus schonk zijn Maradona-shirt uit de finale van hetzelfde WK aan een nieuw voetbalmuseum in de Argentijnse hoofdstad. Als "tegenprestatie" kreeg de voormalige Duitse middenvelder op de Argentijnse ambassade een gedenkplaats als erkenning voor zijn voetbalcarrière.

"Het was altijd een grote eer om tegen Maradona te spelen," zegt Matthäus over de overleden voetbal- en volksheld. "Als speler en als persoon was hij altijd iemand die heel belangrijk voor me was. Hij zal altijd in ons hart zijn."

Matthäus kon trouwens ook het shirt bemachtigen dat Maradona 4 jaar later droeg in de WK-finale. Toen trokken de Duitsers aan het langste eind. Ook dat truitje schonk Matthäus aan een (Duits) museum.