KVM-jonkie Milan Robberechts mag Extra Time openen: "KV Mechelen redt zich altijd"

Had je het moeilijk om de slaap te vatten na je droomdebuut?

"Het viel goed mee. We hebben 's avonds nog wat gebabbeld met de familie, daarna ben ik gaan slapen want vandaag moesten we weer vroeg op de club zijn."

Ik laat me vertellen dat koppen niet je grootste kwaliteit is. En dan scoor je met het hoofd.

"Ik maak er 2 en dan niet eens met links, mijn beste voet. Het is gewoon leuk dat ik scoor, de manier waarop maakt me niet uit."

Je had minder dan 20 baltoetsen en maakt 2 goals. Wil je dat gemiddelde blijven vasthouden?

"Daar ga ik niet mee bezig zijn. Ik wil veel minuten maken en scoren. Dat is het belangrijkse voor mij."

Je zit al een jaar in de A-kern. Had je verwacht dat ex-coach Wouter Vrancken het meteen zo goed zou doen bij Racing Genk?

"Ja. Hij is echt een goede trainer en Genk heeft kwaliteit. Dat gaat goed samen."

Wordt er in de kleedkamer gebabbeld over het feit dat er 3 zakkers zijn?

"Neen. Daar heb ik niets van gemerkt. KV Mechelen is gewoon een goede ploeg en die redt zich altijd."