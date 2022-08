Erling Haaland is de nieuwe ster bij Manchester City. De Noor kan nauwelijks een stap verkeerd zetten, maar gisteren blonk hij toch niet uit in sportiviteit. In een benefietmatch tegen Barcelona liet hij zich heel opzichtig vallen in de zestien in een duel - nu ja - met Andreas Christensen. Het werkte nog ook: Haaland kreeg de penalty en zo eindigde de match op 3-3.