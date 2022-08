Barcelona en Manchester City verwennen fans met 6 goals in benefietmatch voor ALS

Het was Juan Carlos Unzué zelf die vanuit zijn rolstoel zorgde voor een emotionele aftrap van de wedstrijd. De voormalige voetballer was assistent van Pep Guardiola bij Barcelona en maakte 2 jaar geleden bekend dat hij lijdt aan ALS, een dodelijke spierziekte.

In de benefietmatch waren het de bezoekers die als eerste konden scoren. Nieuwkomer Julian Alvarez zette de 0-1 op het bord na een flater van Barcelona-keeper Peña, maar Aubameyang tekende al snel voor de gelijkmaker.



Daarna moesten de fans in een volgelopen Camp Nou lang wachten op goals, maar in het laatste halfuur serveerden beide teams nog 4 goals. De Jong en Depay scoorden voor Barça, tussendoor pikte ook Palmer een goaltje mee. Diep in de extra tijd mocht Mahrez er vanaf de stip 3-3 van maken.

Bij Manchester City begon Sergio Gomez, overgekomen van Anderlecht, in de basis. Kevin De Bruyne viel in na de rust.