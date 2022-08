Laatkomers misten een stukje geschiedenis in Sparta - AZ. Vito van Crooy opende na amper 8 seconden de score voor de thuisploeg. Een evenaring van het record dat al 40 jaar op naam van Koos Waslander stond in de Eredivisie. Opvallend: Van Crooy mocht ook de VAR bedanken. Want de goal was eigenlijk eerst afgekeurd voor buitenspel.