Red Flames zonder Laura De Neve in WK-kwalificaties tegen Noorwegen en Armenië

De Red Flames kunnen in hun WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (vrijdag in Leuven) en Armenië (dinsdag 6 september in Yerevan) geen beroep doen op Laura De Neve.

De aanvoerster van landskampioen RSC Anderlecht liep enkele weken geleden in de voorrondes van de Champions League een blessure op en is nog niet voldoende hersteld, zo bevestigde bondscoach Ives Serneels vandaag tijdens een persmoment in Tubeke.

"Het gaat intussen beter met haar, maar de medische staf heeft beslist dat ze niet klaar is om deze interlands af te werken", aldus de bondscoach. "Een vervangster heb ik niet opgeroepen. Ik had al een uitgebreide 25-koppige selectie, met daarin onder meer Chloé Vande Velde en Jill Janssens, en nu gaan we met 24 verder."