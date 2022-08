Kenneth Vanbilsen valt zwaar op training: "Helm redde mijn leven"

"Ik verloor de controle over mijn stuur en kwam in de gracht tegen zo'n duiker, waar voertuigen op en af weilanden kunnen rijden, terecht. Van de val zelf weet ik niets meer."

"Tong ingeslikt"

Achteraf heeft de 32-jarige renner het relaas van zijn valpartij moeten aanhoren. "Ik botste op dat bruggetje, verloor het bewustzijn, kwam tegen een auto tot stilstand en slikte mijn tong in. Gelukkig had iemand van mijn groepje een goede reflex."



Aan de val houdt Vanbilsen een geraakt staartbeen, 3 hechtingen in het gezicht en een hersenschudding over. Bij controles werd ook een ingedeukte ruggenwervel ontdekt, al is het nog niet duidelijk of de val daarvan de oorzaak is.



"Het toont maar weer het belang van een helm", geeft Vanbilsen ook nog mee. "Ik heb kwetsuren op mijn hoofd van mijn helm. Zonder helm zou het veel erger gelopen zijn..."