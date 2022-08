Wielerwereld rouwt om "Monsieur Bordeaux-Paris" Herman Vanspringel

Herman Vanspringel, een nuchtere boerenzoon uit de Kempen, ontdekte zijn koerstalent pas in zijn late tienerjaren. Halfweg de jaren 60 debuteerde hij in het profpeloton, waar hij al snel imponeerde met onder meer winst in Gent-Wevelgem en een 3e plek in Milaan-Sanremo in 1966.

Vanspringel was een begenadigd hardrijder, maar bij zijn allergrootste afspraak met de chrono zakte hij door het ijs. In de Tour van 1968 begon hij als leider aan de slottijdrit met een voorsprong van 16 seconden op Jan Janssen.

Toch ging de eindzege nog naar de Nederlander, die profiteerde van een inzinking van Vanspringel. Het verschil was uiteindelijk nog 38 seconden.

In de Tour finishte Vanspringel uiteindelijk 4 keer in de top 10, in 1973 mocht hij als niet-sprinter de groene trui mee naar huis nemen. In zijn carrière won hij 5 etappes in de Ronde van Frankrijk.