Burgemeester: "Grobbendonk in diepe rouw na overlijden van ereburger Herman Vanspringel"

Herman Vanspringel was inwoner van die gemeente, kreeg er een tijdje geleden het ereburgerschap en werd onlangs nog geëerd met een borstbeeld dat een prominente plaats kreeg aan het gemeentehuis.



"Grobbendonk is in diepe rouw. Wij hebben onze ereburger Herman Vanspringel moeten afstaan. Hij heeft de strijd verloren na een slepende ziekte", zegt burgemeester Marianne Verhaert.



"Ik stond in nauw contact met de familie en dit verlies valt mij bijzonder zwaar. Herman Vanspringel was een zeer aimabele, warme en lieve man. Zoals zovelen vond ik hem een hele meneer. Steeds was hij positief ingesteld, een echte Kempenaar. Hij werd onlangs nog geëerd met een borstbeeld."



"Herman Vanspringel was een enorm gekend figuur in de wielersport. Daar zal zijn rijk gevuld palmares niet vreemd aan zijn. Er was hier ook de Herman Vanspringel Diamond, een wedstrijd voor jeugdrenners. Op de erelijst prijken namen van renners die het later nog ver geschopt hebben.



Het verlies van Herman Vanspringel valt mij en de Grobbendonkenaars heel zwaar", aldus de burgemeester.