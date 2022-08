Roger De Vlaeminck viert 75e verjaardag in ziekenhuis: "En nooit iets gebroken in mijn carrière, hé"

Eigenlijk had hij geen grote plannen voor zijn 75e verjaardag, Roger De Vlaeminck. "Een glaasje drinken met mijn vriendin of iets gaan eten..."

Maar dat het een ziekenhuismaaltijd in het AZ Alma in Eeklo zou worden, zag de wielerlegende niet aankomen.

Dinsdag was De Vlaeminck - zoals vaak - bezig met een fietstocht in het Meetjesland. Toen een groep wielertoeristen hem passeerde, reed één van hen vol in op de flank van De Vlaeminck.

"Ik ben nog rechtop kunnen blijven, hé. Eerst dacht ik ook dat er weinig aan de hand was, maar dan ben ik toch met de ziekenwagen afgevoerd."