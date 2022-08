Steeds meer ongevallen met fietsers: "Sinds corona hebben sommige mensen lak aan de regels"

De gebeurtenissen van afgelopen week hebben de bezorgdheid over de veiligheid van zwakke weggebruikers weer doen oplaaien. De cijfers van VIAS bevestigen dat dat een alsmaar groter probleem wordt.

"We stellen sinds halfweg vorig jaar vast dat het aantal ongevallen weer in de lift zit. De laatste maanden is het natuurlijk mooi weer geweest, dus er zijn veel meer mensen met de fiets onderweg. Dan is de kans dat er iets gebeurt uiteraard groter", zegt Stef Willems van VIAS.

Toch is het mooie weer niet de enige reden voor de toename. Willems: "Sommige mensen hebben sinds corona meer lak aan de regels, ze willen hun teruggewonnen vrijheid laten gelden."

"Wat ook een rol speelt, is dat door de feestjes en festivals de laatste tijd veel meer onder invloed wordt gereden van alcohol en drugs. Dat zorgt ervoor dat mensen geen juiste inschatting meer kunnen maken en onnodige risico's nemen."