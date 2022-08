Mark Uytterhoeven, superfan en vriend van Vanspringel: "2e plaats in de Tour maakt hem juist populairder"

In 2011 schreef tv-maker Mark Uytterhoeven het boek "Herman Vanspringel 68". Op de 68e verjaardag van de renner, maar ook een verwijzing naar het jaar waarin hij de Tour had moeten winnen, alleen dacht ene Jan Janssen daar toen anders over.



"Volgens mij heeft het feit dat hij die Tour niét heeft gewonnen hem meer bekendheid gebracht dan mocht hij die wél hebben gewonnen."



"Jan Janssen was natuurlijk geen patattencoureur. Die was al wereldkampioen geworden en had onder meer de Vuelta en Parijs-Roubaix gewonnen. Maar normaal gezien was Herman de betere tijdrijder en die slottijdrit was meer dan 50 kilometer lang."

"De nederlaag heeft bijgedragen aan zijn populariteit bij de mensen. Vlamingen wentelden zich toen nog vaak in de underdogrol. 'Wij verliezen toch altijd tegen Nederlanders', hoorde je toen."