Pieter Serry valt uit met corona, Remco Evenepoel verliest eerste ploegmaat: "Niet panikeren"

Tot nu was de Vuelta helemaal naar wens verlopen voor Quick Step-Alpha Vinyl, al verloor het kort voor de start in Utrecht ploegleider Klaas Lodewyck ook even door het virus. Lodewyck is ondertussen weer in de Spaanse koers terug te vinden. Serry was de ervaren man, die het jonge team met raad en daad bijstond in de missie van Vuelta-winst. De klimmer rijdt al 10 seizoenen voor het team van Patrick Lefevere en loodste Evenepoel dit seizoen al mee winst in Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Het Belgisch team meldt dat alle andere renners - ook kamergenoot Rémi Cavagna - negatief testten en dat ze ook geen symptomen hebben. "We blijven vasthouden aan een streng regime van testen en voorzorgsmaatregelen om de kans op nog infecties bij renners of staf te minimaliseren." Serry tweette zelf ook en was er het hart van in: "Ik ben zo teleurgesteld dat ik de Vuelta moet verlaten. Corona heeft me voor het eerst te pakken en - ja - ik ben ziek."

Evenepoel: "Rustig blijven, met zijn zevenen nog altijd heel sterke ploeg"

Natuurlijk kreeg Evenepoel bij de start van de rit heel wat vragen over Serry: "We pakken dit zo ontspannen mogelijk op in het team. We willen daar niet te veel druk op leggen."





"We zijn niet de enige ploeg met gevallen. Ook bij Jumbo en Bahrain is dat het geval, naast nog andere ploegen. We weten dat dat risico om de hoek loert, maar we hoeven niet te panikeren. Met zijn zevenen zijn we nog altijd een heel sterke ploeg."



Welke maatregelen neemt de ploeg? "We doen het maximale. Na Nederland hebben we een paar dagen niet meer dagelijks getest, maar dat gaan we vanaf nu opnieuw dagelijks doen."





"We dragen ook mondmaskers en blijven zoveel mogelijk binnen onze bubbel. Gisteren was Pieter nog negatief, vannacht was hij positief, we hebben het er vrij snel uitgehaald. Dat geeft een vrij veilig gevoel. We moeten er zo ontspannen mogelijk mee omgaan."