Alexander Kristoff is sterkste sprinter in de Ronde van Duitsland, leiderstrui voor Alberto Bettiol

Na afloop gaf Alexander Kristoff zijn analyse van de etappe: "Het was echt zwaar vandaag", opende de Noor het flashinterview. "De klimmetjes waren lastig en er stond ook veel zijwind."

"Er bleven de hele tijd ploegmaats bij mij en met nog 2 kilometer te gaan zat ik eigenlijk niet in het peloton. Ik kwam terug op het juiste moment en het is echt niet te geloven dat ik het dan ook nog afmaak."

"Of dit soort ritten mij op het lijf geschreven zijn? In principe kan het wel, maar een sprint was geen uitgemaakte zaak vandaag. De lead-out in de laatste kilometer was echt fantastisch en het voelt heel goed dat ik het kon afmaken."