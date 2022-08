Filippo Ganna wint ultrakorte vliegmeeting in Ronde van Duitsland

Veel schoon volk aan de start van de vijfdaagse door Duitsland: Adam Yates, Romain Bardet, Egan Bernal, Bauke Mollema en Pello Bilbao om maar een kleine greep te doen uit het vat van klassementsrenners.



Maar voor de proloog door Weimar, die nog geen 3 kilometer lang was, werd eerder in een andere richting gekeken. Net geen 3 kilometer, dat was natuurlijk gesneden koek voor pistier Filippo Ganna, die in het secondespel (op gewone fietsen) er toch in slaagde om de verrassende Bauke Mollema op 2 tellen te zetten.



Yves Lampaert wou zijn winst in de openingstijdrit van de Tour graag overdoen, maar hij kwam 5 seconden tekort om Ganna uit de hotseat te duwen. Op de 5e plaats was hij wel veruit de beste Belg.

De Nederlandse sprinter Olav Kooij leek halverwege even te mogen dromen van een stuntje, maar de stuntman zelf nam iets te veel risico's en ging onderuit. Zo eindigde hij alsnog laatste.