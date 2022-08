Caleb Ewan laat zijn benen spreken en wint massasprint in de Ronde van Duitsland

De voorbije dagen was er heel wat aandacht voor de niet-selectie van Caleb Ewan van volgende maand. De Australiër hoopte op een triomf in eigen land, maar zal zoals het er nu naar uitziet door bondscoach Rory Sutherland thuisgelaten worden.

In de Ronde van Duitsland deelde de topsprinter in elk geval een eerste tik uit naar zijn bondscoach. Na een geschiedenisloze etappe versloeg hij in de sprint Jonathan Milan en Max Kanter en boekte zo zijn zesde zege van het seizoen.

De voorbije maanden vond Ewan zijn beste sprintersbenen niet en in de Giro en de Tour bleef hij zonder ritzege achter. De renner van Lotto Soudal kon voor het eerst in 132 dagen nog eens winnen en sprokkelde zo een aantal broodnodige punten voor de ploeg in de UCI-ranking.

Na zijn overwinning in de proloog kon Filippo Ganna zijn leiderstrui donderdag behouden. Hij heeft 2 seconden voor op de Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo).