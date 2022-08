Keert Mazzu terug naar Union als Judas of koning Midas? "Waarom was hij niet eerlijk?"

Een korte reconstructie van maandag 23 mei: de dag van de uitreiking van de Pro League Awards. Daar en dan laat Felice Mazzu twee mythische figuren versmelten.

Net verkozen tot Trainer van het Jaar na een schitterend seizoen met Union, staat hij als een koning Midas te pronken met een goud/roestige beker. Koning Midas is de figuur uit de Griekse mythologie die alles wat hij aanraakt, veranderde in goud.

En of Felice Mazzu voor twee gouden seizoenen heeft gezorgd bij Union.

In zijn eerste seizoen kampioen geworden in 1B en daarmee de promotie afgedwongen. In zijn tweede seizoen tot het einde meegedaan voor de titel, tweede geëindigd, na 58 jaar voor Europees voetbal gezorgd en dat met attractief, aanvallend voetbal.

Alleen ligt Judas - de apostel die Jezus met een kus verraadde aan de Romeinen - op de loer aan het einde van de rode loper.

Het contract van Mazzu bij Union loopt af, maar aan de aanwezige pers na de uitreiking zegt de trainer dat hij niet in gesprek is met andere clubs.

Nauwelijks 24 u later sijpelen berichten door dat er toch een andere club interesse toont en Mazzu is geïnteresseerd. Acht dagen later is de Italo-Belg trainer van Anderlecht.