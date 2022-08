Iets te enthousiast: United-coach Ten Hag excuseert zich op tv voor f******-felicitaties aan zijn spelers

Na een dramatisch seizoensbegin - een 0 op 6 tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) - was de druk enorm. Ten Hag eiste meer van zijn spelers én kreeg dat ook. "Je kan over tactiek praten, maar alles draait om attitude", vertolkte Ten Hag zijn emoties voor de microfoon van Sky Sports.

"Jullie hebben het gezien: vandaag brachten we de juiste attitude op het veld. Er was communicatie, een fighting en teamspirit. En dan kan je zien ze kunnen: want ze kunnen f****** goed voetballen."



Interviewer David Jones presenteerde onmiddellijk zijn excuses aan de kijkers "voor de taal en de F-bom", zoals de gewoonte is op de Britse tv.



Ten Hag kwam daarop snel ook met een schuldbewuste sorry.



Waarna het weer back tot business was. Na de rammeling in Brentford was Ten Hag boos op zijn spelers: "Ik wilde een andere aanpak en andere attitude. En dat hebben ze vandaag gebracht. Dus dat stemt me tevreden. Maar dit is nog maar een begin."



"We moeten bescheiden blijven. We kunnen nog veel beter spelen met wat meer kalmte, een extra pass... Dan kunnen we nog veel gevaarlijker zijn. We hebben goede spelers, maar ze moeten een team vormen. Be a team. En we moeten dit elke wedstrijd brengen, niet alleen tegen Liverpool."



Ten Hag durft ook ingrijpen om het tij te keren. Hij zette aanvoerder Maguire en Ronaldo op de bank. De Portugees mocht de laatste 5 minuten volmaken in de plaats van Rashford, die de voorkeur kreeg én scoorde.



De Nederlander verklaarde zijn keuzes: "Ik heb een kern en die moet ik gebruiken. We spelen 50 à 60 wedstrijden per seizoen. Match per match bekijken we wie we selecteren op basis van een wedstrijdplan. Maguire en Ronaldo zijn ongelooflijke spelers, ze zullen in de nabije toekomst nog hun rol spelen."



"De leeftijd van Ronaldo doet er niet toe voor mij. Zijn hele carrière, onder verschillende coaches en in verschillende stijlen en systeem, presteerde hij. Dus waarom zou hij dat nu niet doen?"



