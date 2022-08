Geen 0 op 9! Manchester United trekt verlossende zege over de streep tegen Liverpool

Alsof er na 0 op 6 nog geen druk genoeg stond op Manchester United, uitten de fans nog eens hun onvrede voor de aftrap op Old Trafford, al was hun woede vooral op de Amerikaanse eigenaars gericht.

Ook coach Erik ten Hag zag zich na twee nederlagen genoodzaakt om in te grijpen. Hij sloopte de heilige huisjes en zette Cristiano Ronaldo en Harry Maguire op de bank. Raphaël Varane en Lisandro Martinez vormden het centrale duo achterin.

Passie, werkethiek, grinta... Alles wat ontbrak bij de seizoensstart, was er plots in overvloed bij United. Bruno Fernandes mikte een eerste kans nog op de paal, maar even later mocht Jadon Sancho vieren. Hij bleef geduldig, kapte zich vrij en legde de bal in linkerhoek.

United had het even lastig met de rust in zicht - Fernandes scoorde bijna een owngoal - maar gaf zichzelf ademruimte na de pauze. Martial zette Rashford, die de voorkeur had gekregen op Ronaldo, op weg naar de 2-0. United liet daarna zelfs kansen op een 3-0-voorsprong liggen.

In plaats van een rustig slot, werd het nog bibberen voor de thuisploeg na de aansluitingstreffer van Mo Salah, een rake kopbal. Maar United trok zijn eerste zege over de streep. De verlossing? Het heeft in elk geval nu meer punten dan Liverpool, dat met 2 op 9 achterblijft.