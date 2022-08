560 kilometer in 5 dagen wil Ruud De Rybel, meervoudig Ironman-finisher, record vestigen ten voordele van Cliniclowns

Morgen om 4 uur 's ochtends zal Ruud De Rybel dagelijks 16 uur lopen om een aanval te doen op het officieel geregistreerde record over het traject van de GR129. Dat record staat op naam van Heistenaar Thomas Van Woensel. Hij legde het af in 137 uur, 4 minuten en 22 seconden.

"Sport is de rode draad in mijn leven", vertelt De Rybel. "Dit jaar zou ik de energie terug willen investeren in een goed doel, namelijk de Cliniclowns."

"Morgen loop ik zo snel mogelijk van Brugge naar Aarlen, om zo dit goede doel in de kijker te zetten en zo wat extra geld in te zamelen voor de Cliniclowns."

Deze recordpoging maakt deel uit van een initiatief dat De Rybel dit jaar op poten zette met een groep atleten, genaamd 'Run for Cliniclowns'. Ze mogen Cliniclowns ook vertegenwoordigen op de marathon van New York in november.