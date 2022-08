Ruben Van Gucht wil noodoplossing voor Dodentocht: "Anders zullen cowboys hun zin doen"

"Elke deelnemer vindt dat uiteraard jammer, want je tekent voor 100 kilometer en niet voor 65", baalt het sportanker. "Al heb ik wel begrip voor de beslissing, die zich focust op de wandelaars die tijdens het warmste moment binnenkomen."

Zonder duidelijke richtlijnen zal er hier en daar lichte chaos ontstaan, dus er moet nog eens nagedacht worden over het plan.

Een inkorting van het parcours is volgens Van Gucht niet het ideale scenario. Hij stelt zelf een noodoplossing voor: "Bijvoorbeeld door een parcours van 65 kilometer te voorzien met aan het einde lokale lussen in Bornem. Zo geef je iedereen de kans om voor de tijdslimiet van 13u zoveel mogelijk kilometers te malen."



Toch vreest Van Gucht dan heel wat mensen alsnog het oude parcours zullen afleggen. "Als er geen alternatief komt, zullen de cowboys hun zin doen. Zonder duidelijke richtlijnen zal er hier en daar lichte chaos ontstaan. Dus er moet nog eens goed nagedacht worden over het plan, lijkt me."

Toch wil de presentator de organisatie niet onder vuur nemen. "We moeten nu niet massaal met de vinger wijzen", vindt hij. "Dit is ook een gevolg van hoe we ons gedragen als maatschappij. Alles wordt met een vergrootglas bekeken, waardoor organisaties geen risico's meer durven nemen."