Wout van Aert racet tegen Max Verstappen in promofilmpje: "Dit stond op mijn bucket list"

Toegegeven: ze kunnen er wat van bij de energiedrankenproduct. Al meermaals pakte het mediateam uit met een straffe PR-stunt rond een groot event.

Dat is niet anders nu de Formule 1 dit weekend neerstrijkt in België.

Het hele verhaal draait rond "kopman" Max Verstappen die zich virtueel voorbereidt op de GP, maar in realiteit toch enkele andere sponsorploegmaats tegenkomt.

Zo treft hij Wout van Aert, die al jaren rondrijdt met een rode stier op de helm, op een helling. Beide fenomenen krijgen ook een bandenwissel door een pit crew.

"Ik ben het gewend om achtervolgd te worden, maar niet door een F1-auto", lachte Wout van Aert in een terugblik op het filmpje. "Die gaan net iets sneller. Zwaaien naar Max Verstappen terwijl hij me in zijn RB7-wagen passeert, stond wel op mijn bucket list."