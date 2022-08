Casemiro neemt met tranen in de ogen 'afscheid' van Real: "Ooit keer ik terug naar Madrid"

Kroos, Modric en vaak vergeten ... Casemiro. Het kloppende hart van de succesploeg van Real Madrid.

De rots in de branding op het Koninklijke middenveld verhuisde in 2013 van São Paulo naar Real Madrid en speelde daarna in totaal 336 wedstrijden voor de hoofdmacht.

Niet zonder succes. De Braziliaan won in Madrid drie landstitels, een keer de beker, drie keer de Spaanse Supercup, vijf keer de Champions League, drie UEFA Supercups en drie keer het WK voor clubs.

Een periode die de Braziliaan tot tranen toe beweegt.