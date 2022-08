Stabiliteit! Manchester United heeft principe-akkoord bereikt met Real Madrid over Casemiro

SOS, een nummer 6.



Dat Manchester United deze zomermercato naarstig op zoek was naar een verdedigende middenvelder is geen nieuws. Zo trok de Engelse club bijna de mouw van Frenkie de Jongs Barcelona-shirt om hem naar Old Trafford te halen, maar de Nederlander hield voet bij stuk in Spanje.



Een plan B mag je hem niet noemen, maar United heeft met Casemiro vandaag alsnog zijn nieuwe nummer 6 te strikken. De veelwinnaar van Real Madrid moet stabiliteit brengen op het middenveld van de roodhemden.



Broodnodig. United staat momenteel laatste in de Premier League. De mannen van Erik Ten Hag misten hun start volledig met een 1-2-verlies thuis tegen Brighton en een belabberde 4-0-verliesscore in Brentford.



Kan de 30-jarige Braziliaanse controlerende middenvelder een nieuwe opendeurdag op Old Trafford verhinderen? Cristiano Ronaldo zal alvast blij zijn dat zijn beschermengel van weleer opnieuw oorlog kan maken voor zijn team.

Het lijkt slechts een formaliteit, maar Casemiro trekt nog naar Old Trafford om de persoonlijke voorwaarden van het contract te bespreken en zijn medische testen af te leggen. Het zou gaan om een 4 à 5-jarig contract. Later meer details.