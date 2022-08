Maak kennis met ontwapenende triatlete Jolien Vermeylen: vrijdag vallen, zondag een epische sprint

Optimisme na valpartij vrijdag

Blijdschap na epische sprint zondag

Zondag voegde Vermeylen daad bij woord. In de gemengde estafette was ze de laatste pion van de Belgian Hammers, die lang tussen plaats 4 en 5 schipperden in de wedstrijd. Na een verbeten sprint liet Vermeylen finaal nog een Spaanse triatlete achter zich en finishte ze voor België als vierde.

"Ik zat de hele tijd samen met een Spaanse tijdens het fietsen. Maar ze wilde echt niet overnemen, behalve in de bergaf, daar schoot ze me steeds voorbij. Ik was zo kwaad dat ik dacht: 'Ik val zelf nog liever dood dan dat ze er nog over komt.' Al ben ik zelf ook wel gestorven onderweg."