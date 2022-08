Jelle Geens (5e) valt naast podium op EK triatlon: "Kwam voor goud, een ontgoocheling"

Heel wat afwezigen voor dit EK triatlon, niet alleen olympisch kampioen Kristian Blummenfelt, maar ook Marten Van Riel, die op de valreep geblesseerd afviel. Jelle Geens ging na zijn goeie prestaties van de laatste jaren resoluut voor het podium, misschien wel goud? Geens wist dat hij de schade moest beperken in het zwemmen, maar dat lukte niet. Het verschil met de snelste zwemmers was meer dan een minuut. Geens belandde in een groepje met de Belgen Noah Servais en Erwin Vanderplancke, maar zij konden weinig hulp bieden in de achtervolging. Tot zijn ergernis stond Geens er al te vaak alleen voor, waardoor de grote achtervolgende groep geen sikkepit dichterbij kwam op de kopgroep. Omdat daar helemaal op het einde van het fietsen wat gepokerd werd, kon Geens met 45 seconden achterstand aan de 10 kilometer lopen beginnen. Geens raapte de ene na de andere triatleet op, maar aan de Fransen viel uiteindelijk niets te doen. Léo Bergère had halverwege het lopen een definitieve kloof geslagen. Pierre Le Corre en Dorian Coninx zorgden zelfs voor een clean sweep voor Frankrijk.

Geens: "Blijf erin geloven dat ik ooit titel zal winnen"

"Ik kwam voor goud, dit is dus een ontgoocheling", zei Jelle Geens, ook al verloor hij er zijn lach niet bij. "Alleen moet het scenario dan wat meezitten en dat gebeurde nu niet."

"Ik heb het verspeelde in de eerste 300 meter van het zwemmen. Het was vechten tot die eerste 2 boeien, vaak meer stilstaan dan zwemmen. Ik heb altijd een probleem gehad met die start."

"Daarna bij het fietsen heb ik slechts af en toe eens kunnen uitrusten in het wiel. We hadden dan ook nog eens een Franse stoorzender in onze groep. Op een EK mis je vaak die sterke krachten, die dan wel meewerken in de achtervolging."

"Op het einde had ik er geen geloof meer in, dacht ik dat top 5 het hoogst haalbare was. Maar op de top van de berg zag ik dat ik toch niet meer zo veraf zat. Maar het is mentaal moeilijk om constant te moeten achtervolgen in je eentje."

"Ik ben toch tevreden over mijn conditie, na die blessure in de winter. Ik geloof er zeker en vast in dat die grote titel er ooit nog eens zal inzitten. Nu heb ik nog 24 uur om uit te rusten voor de gemengde estafette. Ik denk dat een medaille zeker mogelijk is."