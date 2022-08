Verzwakte Belgian Hammers vallen net naast het podium op EK triatlon

De Europese titel was voor het ongenaakbare Frankrijk. Het Franse kwartet was een maatje te groot voor Duitsland en Zwitserland, die mee op het podium mochten.

In het water dichtte ze de kloof op de Spaanse in vierde positie. Vermeylen en Godoy losten elkaar daarna van geen vin in het fietsen en lopen, maar in het eindsprintje toonde Vermeylen zich de sterkste. Zo eindigde België als 4e.

Die was naar eigen zeggen nog fris, omdat ze de individuele wedstrijd niet volledig had afgewerkt na een val bij het fietsen. En Vermeylen werkte de wedstrijd van haar leven af.

Jelle Geens kon zijn mindere start in het zwemmen niet helemaal goedmaken, maar Valerie Barthelemy bracht het Belgische kwartet weer in de top 5. Dankzij een goeie zwembeurt hield Erwin Vanderplancke goed stand en toen was het de beurt aan Jolien Vermeylen.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Marten Van Riel en Claire Michel kwamen de Belgian Hammers niet met de sterkste ploeg aan de start van het EK mixed relay in München.

"Ik viel nog liever dood dan dat Spaanse voor mij eindigde"

Jelle Geens beleefde niet zijn beste dag in München. "Ik voelde me echt slecht vandaag. Het was echt wel afzien, ik heb het team teleurgesteld", kon hij zijn ontgoocheling niet verbergen.

"Mijn ploegmaats waren het podium waard, ik was de zwakke schakel. Ik was niet veel waard." Gelukkig waren Vermeylen, Barthelemy en Vanderplancke vergevingsgezind. "Hoe kunnen we kwaad zijn op zo'n mooi gezichtje."

Jolien Vermeylen was de ster van het Belgishe kwartet vandaag. "De vierde plaats is mooi. We hadden gehoopt op het podium, maar hier kunnen we tevreden mee zijn."

Ze had daar een ultiem sprintje voor nodig tegen de Spaanse en daar zat wel nog een verhaal aan. "Op de fiets zat ik al samen met de Spaanse en ze wou niet overnemen, behalve in de afdaling, dan schoot ze mij voorbij."

"Ik was zo kwaad dat ik dacht "Ik val nog liever dood dan dat ze voor mij over de finish komt." Al ben ik wel gestorven onderweg." Maar de vierde plaats was wel voor België.