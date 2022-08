Marten Van Riel haakt geblesseerd af voor EK: "Ineens kon ik niet meer lopen"

"Ik had altijd wel een beetje pijn, maar 3 of 4 op 10. Dragelijk dus. Het zal wel weggaan, dachten de dokters, maar ineens kon ik vorige week niet meer lopen. Ik kon geen stap meer zetten."

"De afgelopen 7 weken heb ik met redelijk wat pijn gelopen. Volgens de dokters was het ligamentschade en was het niet zo erg om verder te lopen. Dat ging met ups en downs. Af en toe kon ik goede looptrainingen afwerken zonder pijn."

"De finish lag op het einde van een afdaling", vertelt hij. "In de eindsprint had ik veel snelheid en kon ik nog wat concurrenten inhalen. Maar door een put onder het tapijt ben ik door mijn enkel gezakt en heb ik die omgezwikt."

Slecht nieuws met het oog op de European Championships (11 - 21 augustus). Van Riel zou deelnemen aan de individuele triatlon en de mixed team relay. In 2018 veroverde hij in beide disciplines brons.

"Ik zie veel wedstrijden in het water vallen", zucht hij. "Het is extra zuur dat ik onze bronzen medaille niet zal kunnen helpen verdedigen met de Belgian Hammers. Dat doet pijn aan het hart."

"Het EK was zeker een groot doel. Ik wil me op termijn richten op de lange afstand in triatlon, dus bij veel wedstrijden is het mijn laatste keer. Over 4 jaar ben ik er niet meer bij op de European Championships."

Er is ook maar één remedie voor Van Riel: rusten. "Ik moet mijn enkel zo veel mogelijk ontlasten. Ik kan wel pijnloos fietsen en zwemmen, maar mag 4 weken niet lopen."

"Daarna volgt een nieuwe scan. Blijkbaar kan het maanden duren voor het vocht uit het bot is. Ik wil me dus niet vastpinnen op wedstrijden in de toekomst. Hopelijk kan ik in november een wedstrijd doen."